Ees on nädal, mis näitab üha selgemini tulevikusuunda ( Merkuur ühenduses Kuu Põhjasõlmega ), kuid selleks tuleb teha hüpe tundmatusse ning ületada vanadest haavadest tulenevad ebakindlused ( Merkuur ühenduses Chironiga ). Just selle koha pealt aga algabki kevad ning Päike siseneb 0 kraadi Jäära.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.