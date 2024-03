KODUST ILMA ⟩ Tallinna linnavalitsuselt ootamatu kirja saanud pere: juunis peame välja kolima

Kalev töötab Tallinnas turvamehena ning elab Raadiku munitsipaalkorteris Lasnamäel. «Seitse aastat ootasime järjekorras, et noore perena see kahetoaline korter saada. Nüüd oleme siin elanud umbes kümme aastat. 21. veebruaril tuli postkasti kiri, kus teatati muudatustest ja anti teada, et peame 12. juuniks välja kolima,» ütleb Kalev nukralt. «Me ei taha siit ära kolida, see on meie kodu. Mul on kõik arved olnud alati õigeaegselt makstud, miks me siia jääda ei või?» küsib mees. Kalev ütleb, et püüdis linnavalitsuselt vastuseid saada, kuid see ei õnnestunud. «Helistasin ühele linnaosavalitsuse töötajale, aga ma ei saanud oma probleemi isegi talle edasi anda. Suhtumine oli üleolev, ent jutt on meie kodust. Meie ju maksame maksumaksjatena ametnikele palka, nad peaksid meid ära kuulama ja aitama,» ütleb Kalev.