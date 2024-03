Aimar: Teine grupp on siis inimesed, kes elavad väljaspool Venemaad ja vaatavad venelastele alt üles kui suurele rahvale, kel on suur ajalugu ja suur kultuur. Selliseid on ka eestlaste seas. Ma olen vahest mõtelnud, et kust tuleb see Venemaa poole alt üles vaatamise mõtteviis.

David: Raske öelda. Kultuur on kvantitatiivselt ju suur, selles pole küsimus. Kultuuri suurus on ju kokkuleppeline küsimus. Ma alati toon ühe näite. Miks me käsitleme kõike läbi sõja. Kui me võrdleme Borodino ja Stalingradi lahingut Ümera lahinguga, siis see pilt on...

Aimar: Kehvakene?

David: Kui võtta Marie Under ja Tsvetajeva, no seal ei ole seda vahet – ja ei saa olla. Siin ei ole kvalitatiivset vahet, on kvantitatiivne. Tsvetajevat trükitakse rohkem, tõlgitakse rohkem, aga kvalitatiivset vahet pole. Marie Underil polnud mingit põhjust vaadata alt üles Tsvetajevale. Ja see puudutab kultuuri laiemalt. Tõenäosus, et Venemaa pinnal sünnib rohkem andekaid viiuldajaid, on matemaatiline, Venemaa on niipalju suurem. Aga need, kes on tipus, neil pole mingit põhjust vaadata kellegile alt üles. Sest tipud on tipus.