ELU25 ⟩ Lugu sellest, kuidas Ivo Linna Ameerika avastas. LISATUD VIDEOD!

Kõikepealt pandimajja, siis edasi

USA-s siirdusime kõigepealt pandimajja ja ostsime Iffile reisu peale kitarri, et oleks midagi plõnnida. Saatel on vaja ju taustamuusikat. Siis me veel ei teadnud, et Iff sattub mitmete urkaklubide lavadele.

Loll küsimus

Muuseas, seal kusagil pärisin Iffilt: "Kus ja kuna oli see esimene hetk, mil said aru, et sul on kordumatu hääl?"

Iff hakkas siiralt imestades õiendama: "See küsimus on nii kuradima loll, et seda annab välja mõelda! See ei ole mulle pähegi tulnud, et kordumatu. Kordumatud hääled? Võta parem kasvõi Georg Ots või Jaak Joala. Rääkimata suurtest ooperilauljatest. Kellel on muidugi müstiline häälematerjal, on Orelipoiss, Jaan Pehk. See on meeletu. Kellel on väga kummaline tämber, on Sal-Saller. Mäks ka muidugi."