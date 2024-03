KLÕPSUD ⟩ Christin-Amani Kiivikas kolis tagasi Eestisse: mul on nii hea meel

Eestis on lihtne liikuda

Christin-Amani räägib Elu24-le, et enim tundis ta Soomes elades puudust sotsiaalsusest, et helistad sõbrannale või pereliikmele ja kutsud ta külla või lähed lihtsalt kohvikusse. «Ehk kõiksugu tegevused väljaspool kodu. Ma olen alati olnud hästi suur suhtleja ja eks lapsega kodus olles ikka tahad seda vaheldust,» ütleb ta.

«Vastupidiselt Eestile on Soome hästi suur ja selline «laiali valgunud» kui just Helsingi kesklinnas ei ela, kus ilmselt rohkem kõik käe-jala juures. Nüüd ma saan aru, et Eestis need vahemaad pole mitte midagi sõita ehk siis see kompaktsus. Punktist A punkti B liikumine on tegelikult nii kiire ja mugav. Ja loomulikult Eestis olevaid piimatooteid ei ületa miski. Ma saan nüüd jälle iga kell oma lemmik kodujuustu süüa,» räägib Christin-Amani.