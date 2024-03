DROONBURGER ⟩ Hiinas lendab toit sõna otseses mõttes tellija juurde

«Kas teile on kunagi toodud toitu kopteriga? Ma elan Hiinas ja näitan teile kohe, kuidas see käib,» ütleb Kristina Belonosova , kes on oma toidu tellimisest video teinud ning jagab seda nii Facebookis kui YouTube'is. «Näete, seal mu burger lendabki,» osutab noor naine droonile ning näitab, kuidas toidu kättesaamine käib.

«Toit on saabunud, nüüd tuleb sisestada kood ja kohe saad sa siit oma toidu kätte. See on nii põnev, olen elevil nagu lapsuke,» ütleb ta. «Ja saangi kätte oma burgeri ja kokakoola. Te vaid vaadake, kui hästi see kõik on läbi mõeldud.»