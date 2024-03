Reede õhtul lisas Ženja Fokin Instagrami postituse, mille juures on ka pilt talle saadetud sõnumist. «Aww, postkasti potsatas selline kiri. Ütlesin ülemusele, et annan lahkumisavalduse,» kirjutab ta postituse juurde.

«Nii ahvatlev tööpakkumine, et isegi Instagram kohkus,» kirjutab Fokin aga Instagrami lugudes. Tuleb välja, et Instagram vähendas tema postituse nähtavust, sest see ei pruugi meie ühiskonna sobida.