«Minus tekkis kohe selline motivatsioonilangus.» Sandra Sillamaa rääkis avameelselt, kuidas lahutus teda esialgu mõjutas

Pärimusmuusik Sandra Sillamaa rääkis «Ringvaates», et hetkel asetab ta esmajoones iseenda esikohale. Naine on sügisest saadik end külmas vees karastamas käinud. «Mul oli nii stressirohke aeg. Mul oli igasuguseid koolitusi ning kogu see elumuutus. Siis ma sain aru, et see on hetk, mil ma ei mõtle mitte millegi peale. On hea, et aju sai puhkuse.»