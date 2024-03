«Litsun agaralt gaasi, et talle peaaegu külje pealt sisse sõita.» Autojuhid avaldavad, millised on nende halvad käitumismaneerid liikluses

«Eesti liikluskultuur on ikka üsna vihane ja mulle tundub, et see peegeldab hästi üldist ühiskonna stressitaset.» Redditis uurivad inimesed üksteiselt, kuidas nad käituvad liikluses, kui keegi neid vihale ajab. Paljud vastused on aga üsna jahmatavad.