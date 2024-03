«LÕPETA ÄRA, EMME!» ⟩ TikTokis levib südantlõhestav video tülist ema ja lapse vahel

Ühismeedias jagatakse linki TikToki laivis tehtud videost, kus on kuulda, kuidas ema lapse peale karjub ja laps palub, et ta lõpetaks. «Kohutav, mul hakkas paha, ei suutnud lõpuni vaadata seda,» ütleb üks lapsevanem. Politsei esindaja räägib, et nad on sellest juhtumist teadlikud ja see on lahenduse leidnud.