KLÕPSUD ⟩ Poliitik Raimond Kaljulaid lasi omale teha uue tätoveeringu

Varasemalt on Kaljulaid lasknud käele tätoveerida ahvid, karumõmmi ja rahutuvi. «Rahutuvid sümboliseerivad nii sisemist rahu kui ka soovi, et maailm meie ümber oleks rahulikum ja harmoonilisem,» ütles Kaljulaid toona Elu24-le.

Jaanuari lõpus teatas poliitik, et paneb müüki oma Tallinna korteri. «Müüa kahetoaline väga hea asukohaga korter kesklinnas. Tegu on väga heas seisukorras mugava kesklinna koduga, kuhu saab soovi korral kohe elama asuda,» on kirjas müügikuulutuses. Kaljulaidi enda perele jäi korter lihtsalt väikseks. Korteri hinnaks on 234 000 eurot ja kuulutus on üleval SIIN.