Hellenistliku astroloogia järgi jagati inimesed päeva ja öö sekti ning see tõi nende kohta välja midagi olulist. Saa teada, kumba kuulud sina ja mida see sinu kohta ütleb.

Astroloogiline sünnikaart võimaldab mõista inimese olemust sügavuti selle kõige peenemates nüanssides ja omapärades, mistõttu kunagi ei tohiks jääda kinni lihtsustustesse, mis põhinevad päikesemärgil või muudel üksikutel asetustel. Selles info-ookeanis navigeerimiseks on aga erinevaid meetodeid ja üks näitaja, mida enda kohta on huvitav teada, on see, kas sul on päeva- või öökaart.