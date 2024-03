KUULA UUT VERSIOONI ⟩ 5MIINUSe ja Puuluubi võistluslugu on nüüd eurolavale kõlbulik

Märtsi alguses käisid 5MIINUSE ja Puuluubi muusikud Päevakoer ja Ramo Teder Kanal 2 saates «Telehommik», kus rääkisid, et nende euroloo «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi» sõnadest tuleb eemaldada viide Lay'si kartulikrõpsudele.

Lancelot lisas, et see on eriti sobilik valik, sest see klapib laulus hiljem mainitavate laual olevate IPAdega. Räppar naljatles, et kuna nüüd mainib laul taaraautomaati viidavaid pandipudeleid, siis see viitab ka säästlikule mõtlemisele. «Eelarvet peab jälgima,» ütles Lancelot.