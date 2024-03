Urmas Eero Liivi tabas lennureisil ebameeldiv üllatus: äkki hakkasin tundma «mingit kerget lõhna»

Kui esialgu sujus kõik hästi, siis Abu Dhabi lennukis hakkas Liiv äkki tundma «mingit kerget lõhna». «Midagi väga tuttavat. Aroomid lähevad kangemaks ja nina tuvastab, et need tulevad tooli all olevast minu enda kotist. Pistan käe. Oi jaa. Ligane... Vaakumpakendid puruks,» avastas ta, et kilud olid hakanud lekkima.