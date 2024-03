SALADUSE LOOR LANGEB! ⟩ Õllesummer avalikustas esimesed suuremate lavade staarid päevade kaupa

«Oleme töötanud kõvasti, et õigustada festivali sloganit «Kõik on kohal!». Seda nii esinejate kui loodetavasti ka külastajate poole pealt,» ütles Õllesummeri peakorraldaja Sten-Erik Jantson. «Festivalimelu täiustamiseks töötame lisaprogrammide ja meelelahutustegevustega, et Õllesummerist saaks parim suurüritus regioonis,» lisas Jantson.