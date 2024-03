Möödunud pühapäeval avaldas Kensingtoni palee pildi printsess Catherine'ist tema kolme lapsega. See on esimene pilt printsessist pärast jaanuaris toimunud kõhuõõneoperatsiooni.

Pilti lähemalt uurides selgub, et on mitu töötlusele viitavat küsitavust, mille tõttu kustutasid nimekad fotoagentuurid Associated Press, Reuters ja Agence France-Presse foto oma pildipankadest, kuna nad ei tolereeri sellist pilditöötlust. Printsess vabandas Instagrami vahendusel, kirjutades, et talle meeldib vahel fototöötlusega katsetada.