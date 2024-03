FOTOD ⟩ Lugeja küsib: miks saab Venemaa krõpse osta Eesti poodidest?

Miks müüakse vaatamata sanktsioonidele Venemaal toodetud tooteid Eestis? Värske müügihitt Eesti poodides on Venemaal toodetud krõpsud, mille pakendil on tegelased populaarsest Vene telesarjast. Maksu- ja tolliameti esindaja kommenteerib, et kaubavahetusele Venemaaga ei ole embargot kehtestatud.