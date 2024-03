ELU 25 ⟩ Juku-Kalle Raid: "Rikas hellituste ja vägevate vandesõnade poolest". Kuidas on eesti keelt kirjeldanud teised rahvad?

Kuidas keegi oskab! Foto: Ahto Muld

Kaunis keel võõramaalaste arust

Aga eesti keele kohta leidub ka üllatavamaid kirjeldusi, võtame neist ühe ette – see pärineb 18. sajandi lõpust saksa preestri Garlieb Merkeli sulest. Merkel pani oma arvamuse kirja 1780ndatel, aga eesti keelde tõlgiti see alles 1909. aastal, kui ilmus tema raamat "Liiwimaa esiaeg", kus eestlasi on antropoloogiliselt lahatud peatükis "Wanad eestlased iseäranis". Eestikeelne variant trükiti muuseas hoopis Peterburis.

Võtame siis riiulist raamatu. Kirjaviis muutmata:

"Eesti keelel on selge ja imekaunis kõla, sest et peaaegu kõik sõnad kas täishäälikuga ehk l, s, t-ga lõpewad. Ta on rikas nii hellade kallistamissõnade poolest, et siit maa sakslased neid tihti tarwitawad, kui nad iseäranis õrnust ülesnäidata tahawad, – niisama rikas aga ka koledamate, kangemate sõimusõnade ja sajatuste poolest, mille jõledus kohkuma paneb; selles ehk ilmutab ennast enam kui milleski muus see wägew jõud, mis weel eestlaste iseloomus warjul on. Wõimsaid kõnekäändusi ilma wõimsate tunneteta olla ei wõi; nad on ainult keha, mida waim enesele ise loob."

Garlieb Merkeli "Liiwimaa esiaeg" Foto: Juku-Kalle Raidi raamaturiiul

Eestlaste kohta lisab Merkel:

"Nende siniste silmade waade on elaw ja mitte nii wäga waimurikas, kui teraw ja torkaw."

Ning eriti kiitvalt: