SINUL KA? ⟩ Nendel kuupäevadel sündinud inimeste nädalalõpp võib kujuneda muinasjutuliseks

Pühapäeval leiab aset korra aastas toimuv Päikese ühendus Neptuuniga , mis võib ajutiselt muuta reaalsusetaju, avada meeli, äratada ammu ununenud unistusi ning teha elu unenäolisemaks. See on tundlik ja romantiline energia, mille kõrgem väljendus teeb inimesed eriti armastavaks ja hoolivaks, ent madalam väljendus võib viia lihtsalt suurde segadusse.

Kõik see toimub Kalade tähemärgis, mis ongi Neptuuni valitsemisala ning lisaks on jõudnud Kaladesse ka Veenus. Neptuun on ise aga Veenuse kõrgem oktaav. Mida see kõik tähendab? Paljud võivad leida end unistamas, igatsemas, aga ka imelisi romantilisi kogemusi saamas.