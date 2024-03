PAHED SELJATAHA ⟩ Krista Lensin jättis pärast 20 aastat suitsetamise maha: oleks ma teadnud, et see nii lihtne on...

Produtsent ja ajakirjanik Krista Lensin ütleb, et tal on tegelikult päris palju uudised. «See kevad on tulnud mulle igasugu uute muutustega ja need muutused on minu jaoks nii toredad ja päris ootamatult ka väga tervislikud,» räägib Lensin. «Mina enam ei suitseta,» avaldab ta.

20 aastat on möödas sellest hetkest, mil Lensin alustas suitsetamisega. «Nüüd on juba neljas nädal, kus ma ei suitseta,» ütleb ta. Kuidas õnnestus suitsetamine maha jätta? Kõik need asjad, mida talle räägiti mahajätmisega kaasnevast paremast enesetundest ja rohkest energiast osutusid tõeks. Hästi läks ka sellega, et polnud võõrutusnähtusid.

Suitsetamist peab Lensin väga suureks sõltuvuseks. Nagu teiste sõltuvuste puhul, tuleb endale esmalt oma sõltuvust tunnistada ja sealt edasi on juba lihtsam. «Oleks ma teadnud, et see läheb nii lihtsalt, ma oleks võib-olla teinud seda juba päris ammu,» ütleb ta.

Saade «Mis uudist?». Külaline telesaate «Õhtu!» toimetaja Krista Lensin, saatejuhid Mart Normet ja Loora-Elisabet Lomp. Foto: Erik Prozes

Imeline koer Ash

Kristal on ka teine uudis jagada. Kui aasta tagasi elas naine üle oma koera kaotuse, mis oli ränk hoop, siis sel kevadel jõudis temani uus lemmik.