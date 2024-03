KEVADINE TUULUTUS ⟩ Silvia Ilves pani müüki pulmakleidi: kunagi oli plaan abielluda, aga...

Silvia Ilves rääkis Elu24-le, et põhjused, miks ta osa oma garderoobi sisust müüki paiskas, on erinevad. «Tõdesin, et mul on liiga palju riideid,» ütleb ta. «Mõni kleit on jäänud väikseks ja mõnega ei saa tšellot mängida. Valgest Liina Steini kleidist on kahju loobuda. Kui ta poleks valge, jätaksin ta endale, aga praegu on see nagu pulmakleit. See on kõige kallim kleit. 1900 maksis see aastaid tagasi. Müüki panin 600ga. Seda olen kasutanud ainult ühel fotosessioonil,» räägib Ilves Elu24-le. «See pruutkleit on flamenko stiilis. Nii kihvt, ei kortsu,» ütleb Ilves. «See on teine pulmakleit mul. Neljanda lapse isaga oli plaan abielluda, aga need plaanid jäid pooleli.»