«Täna oli äärmiselt ebameeldiv ja esmane sellelaadne halvalt üllatav kogemus: küsisin viisaka kirjaga hinnapakkumist neljale logoga tootele teiste seas firmast «My Happy Logo», tuues välja ka juba kahest firmast saadud hinnapakkumised. Vastu tuli šokeeriv sõimukiri firma töötajalt, et ma olevat «valelik ja ebamoraalne, mängin nendega mänge, et keegi peaks mulle valskust tagasi tegema ja et neid ei huvita ebaausalt teenitud raha, et mul peaks piinlik olema ja et ma olen alla käinud ja kohutav inimene,»» kirjutab Jaana oma Facebookis.