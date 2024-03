Tunnike hiljem pildistati printsess Catherine’i auto tagaistmel koos prints Williamiga Windsori lossi juurest ära sõitmas. Kui 41-aastane prints William suundus sel päeval Londonis Westminster Abbeysse Commonwealth Day (Rahvaste ühenduse päev) jumalateenistusele, siis väljaande People andmetel suundus 42-aastane Kate erakohtumisele. Milles see erakohtumine seisnes, ei ole teada, kuid arvatakse, et see võis olla eraarsti külastus või mingi konkreetne arstlik kontroll.