Depressioon. Pilt on illustreeriv

World Population Review avaldatud uue uuringu kohaselt on Eesti ja Ukraina kõige depressiivsemate riikide seas ehk kui palju inimesi elanikkonnast kannatab depressiooni all. Venemaaga sõidiv Ukraina on esikohal 6,3 protsendiga ning Eesti jagab USA ja Austraaliaga 2.-4. kohta 5,9 protsendiga.