Noorte vahel puhkenud konflikti käigus ähvardas noormees teist noaga

«Tähelepanu! Täna õhtul toimus Pääsküla kooli jalgpalliplatsil intsident, kus üks Indreku-nimeline noormees oli ähvardanud noaga 12-aastast poissi! Kahjuks on jõudnud juba minuni info, et see pole esimene kord ja eelnevalt on samalt jalgpalliplatsilt tõenäoliselt sama noormees noa ähvardusel ära ajanud kaheksa-aastast jalgpallihuvilist,» ütleb postituse autor. «Olgem tähelepanelikud!»

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Barbara Lichtfeldt kinnitab, et teistele ohtu ei ole. «Politseinikel on isik teada ja juhtumiga tegelevad edasi piirkonnapolitseinikud. Seni on teada, et noorte vahel oli enne verbaalne konflikt, mis eskaleerus. Konflikti lahendamisse on kaasatud ka osapoolte vanemad,» ütleb Lichtfeldt.