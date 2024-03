VEENUS KALADES ⟩ Armuellu saabub doos romantikat ja igatsust: head ja halvad ajad järgmisel kolmel nädalal

11. märtsil jõudis Veenus Kalade sodiaagimärki ning armastuseplaneet Veenusel on siin põhjust tunda rõõmu. Nimelt Kalad on tähemärk, milles armastuseplaneet Veenus kogeb ja väljendab ennast kõrgendatud kujul. Kalade valitseja Neptuun on iseenesest justkui Veenuse kõrgem oktaav – kõik veenuslikud omadused ja väärtused on tõstetud siin kõrgemasse vibratsiooni.