Noort naist hämmastab, et tema tervisemure leevenduseks on Eestis müügil vaid üks ravim

Tartus elav Laura (nimi muudetud, toimetusele teada) jagas oma muret Elu24 toimetusega. «Kui reeglina on haiguste raviks mitmeid erinevaid ravimeid, siis kilpnäärme alatalitluse rohuga on lugu teisiti. Ravimeid on ainult üks. Kui see üks ravim ei sobi, siis polegi midagi teha. Sa ei saa siin Eestis mõnda teist ravimit proovida, sest seda lihtsalt pole müügil,» räägib Laura, kellele arst on välja kirjutanud rohu nimega L-thyroxin .

«Kilpnäärme alatalitlusega kaasneb suur väsimus. Minu häda on see, et see rohi ei aidanud haiguse sümptomite vastu ja lisaks tekkisid mul ka rohu kõrvaltoimed. Vahepeal oli nii nõrk olla, et ei saanud hommikul voodist püstigi. See oli eriti hull,» ütleb ta. Kõrvaltoimetena toob naine välja jõuetuse, üldise halva enesetunde ja südame puperdamise, mis kaasnevad tal L-thyroxini võtmisega. Ravimi infolehel on sagedasti esinevate kõrvaltoimetena välja toodud südamepekslemine, unetus ja peavalu.