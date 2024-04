Mitmepealine seltskond küsimusi mõtleb ja mis erialade esindajad seal on?

Nuti Grupi mälumängutiimis on kümmekond inimest, suurem osa on Eesti tippmälumängurid: Mart Rummo, Tiit Naarits, Kaarel Silmato, Matis Song, Timo Tarve, Illar Tõnisson jt. Meil on tõlkijaid, õpetajaid, pangatöötajaid, ajakirjanikke, riigiametnikke.