HUMOORIKAS APS ⟩ Automaatne tõlkerobot tekitas Saaremaale reisiva lätlanna plaanidesse paraja segaduse

«Meie poole pöördus murelik Elena Lätist, kes sattus segadusse praamipileti ostmisel. Tahaks kangesti Saaremaale tulla, aga ei tea, millisesse sadamasse peaks minema? Grass Village'isse? Let it Dry'sse? Virtusse? Või hoopis Heltermaale?» jagatakse Facebooki lehel «Visit Saaremaa», kuidas tehnikasajand ja automaatsed tõlkerobotid võivad teinekord elu pigem keerulisemaks kui lihtsamaks muuta.

Nimelt oli automaatne tõlkeprogramm Elenal just nimelt elu keerulisemaks teinud, sest Rohuküla sadamast sai Grass Village (ingl keeles rohu küla), Kuivastu asemel kuvas «tark tõlk» hoopis Let it Dry (ingl keeles lase kuivada) ning Virtsu muutus kohaks nimega Virtus.

«Kui sa satud oma reisi planeerimisel hätta, võta julgesti meite, Praamid.ee või Visit Hiiumaaga ühendust. Aitame so hea meelega öigesse sadamasse! Elenale soovime sujuvat merereisi Virtust Let it Dry'sse,» võttis postitaja aga asja huumoriga.

Tõlkeroboti tegemised leidsid äramärkimist ka Facebooki grupis «Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt», kus jagati teistki samalaadset automaattõlke koostatud marsruuti.

Kitsekülast on siin saanud näiteks Goat Village (ingl k kitse küla), Tapa rongipeatus on tõlgitud kui Kill (ingl k tapa), Aegviidust seevastu on saanud koht nimega Waste of Time (ingl ajaraisk).