KLAASID PURUKS ⟩ Räpina vallas Verioral käidi kortermaja kallal vandaalitsemas: aknaid peksti kirve või vasaraga

Esmaspäeva öösel löödi Räpina vallas Verioral Räpina maanteel asuvas kortermajas sisse kahetoalise korteri kõik kolm akent. «Mul oli just plaanis see korter välja üürida,» ütleb omanik Ljuba, kes sai esmaspäeva hommikul naabritelt ärevaks tegeva telefonikõne. «Naabrid helistasid mulle, et selline jama on ja et öösel löödi aknad sisse. Läksin kohale ja ei suutnud seda vaatepilti uskuda. Sain nii suure šoki. Kolm akent on ja kõik kolm on sisse löödud. Uued pakettaknad olid. Panin praegu kile ette sissepoole, täna tuleb Plasto hindama seda kahju,» räägib Ljuba Elu24-le.