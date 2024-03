Hambaarst selgitab, kuidas veipimine suu tervist kahjustab

Kuigi e-sigarette peetakse paremaks alternatiiviks teistele tubakatoodetele, pole need siiski riskivabad. Ühekordsed e-sigaretid on väga populaarsed just laste seas ning selle vastu võitlevad paljud riigid. Ühendkuningriigid on neid lausa keelustamas.

LADbible uuris Suurbritannia keskosas Leedsis tegutsevalt hambaarstilt, miks veipimine tervisele kahjulik on. Dr Ferakh Hamid ütles, et e-sigarettide kahjulikust mõjust on vaja väga palju rääkida praegu just seetõttu, et nende keelustamine ei toimu üleöö, kuid nende tarvitamine võiks väheneda.