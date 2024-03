ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: unustatud juubel. Lugu sellest, kuidas linnaisad Kalamajale tule otsa panid

Märtsipommitamist tuletame meelde igal aastal ja täiesti õigusega. Sellistel õudustel ei maksa lasta meelest kaduda, ühiskondlik mälu on lühike ning kui olnut mitte meenutada, ei oska mitte keegi tulevikus ohtu idanaabrilt adekvaatselt hinnata.

Nõukogude "punakotkaste" löögi alla sattusid nii Tallinn Tartu kui ka Narva, viimase traagikat teame nüüdseks vist kõik: Tallinnas ehitati märkimisväärne osa venelaste sodikspommitatust uuesti üles, Narvas läksid asjad palju mornimalt. Narva oli küll esimene linn kogu Nõukogude Liidus, mis 1947. aastal terviklikult muinsuskaitse alla võeti, aga lammutamisest see barokkpärli ei päästnud. See, mik kohalikud Eesti kommunistid otsustasid barokse linna maha tõmmata, on üks teine lugu, täna vaatame aga ajalukku.