KUUUURIJA ⟩ «Ta filmis mind, kui olin 12-aastane.» Kaks noormeest peksid Võru linnas läbi väidetava pedofiili

Esmaspäevases «Kuuuurija» saates räägivad kaks noormeest sellest, kuidas nad andsid peksa mehele, kes väidetavalt filmib ja pildistab alaealisi. Noorte sõnul ei võtnud politsei neid aga kuulda, kui püüdsid põhjendada oma tegu. «Nad ütlesid, et see pole pedofiilia ja neid see ei huvita.»