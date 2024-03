SÄUTSUMÖLL ⟩ Printsess Catherine'i fototöötlus vallandas meemide laviini

Printsess Catherine tunnistas, et tema on fototöötluse taga. Fopaale järgnes meemimöll.

Emadepäeva tunnistas Walesi printsess Catherine, et emadepäeva puhul postitatud perekondlik foto töödeldud ning tema ise on selle kõige taga. Kuninglik fopaa on muidugi ajanud sotsiaalmeedia kihama ning paljud on asunud ise fototöötlust katsetama. «Ja parimate eriefektide Oscar läheb Kensingtoni paleele!» säutsutakse ühes tviidis.