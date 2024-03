«Ma olin nii õnnetu!» Välismaa e-poest tellitud kaunis keep osutus eaka proua jaoks täielikuks pettumuseks

Saadud kaubast nördinud, võttiski Ene meili teel e-poega ühendust. «Öeldi, et nad püüavad anda mulle võimaluse see vale kaup tagastada ja et pean ootama. Ootasin ja saatsin siis veel ühe meili. Tänasin neid asja uurimast ja selgitasin veel, et ma olen nii õnnetu, kuna ohverdasin selle keebi tellimiseks ühele üritusele minemise, aga siiamaani ootan ja nii juba umbes kuu aega,» rääkis naine, kes pole e-poelt enam ühtegi sõnumit saanud, kuidas ta saaks kauba tagastada või ära vahetada või raha tagasi.