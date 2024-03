Kui mõista taevakehade keelt, on elu pidevalt täis värvikaid näiteid, kuidas need ikka ja jälle räägivad ning astroloogia lihtsalt toimib. Võtame seekord näiteks hiljutise skandaali Taavi Rõivasega , kelle Soome politsei lennukilt eemaldas.

Möödunud nädala nädalaprognoosis juba kirjutasin, et nädal võib lõppeda ootamatute sündmustega, kuna Päike ja Marss hakkasid korraga Uraanile aspekti tegema. See mõju kestis üle kogu nädalavahetuse, kuid oli täpne pühapäevaööl kell 1. Kõige intensiivsem toime on tavaliselt tunnid enne aspekti täpseks minekut.