FOTOD ⟩ Vaikne protest, katkine kleit ja pahane Trump ehk tänavuste Oscarite meeldejäävad hetked

Näitleja Ryan Gosling astus lavale lauljana ja esitas hittloo «I'm Just Ken» filmist «Barbie». Laulu menu on viinud selle Billboard Hot 100 edetabelisse ning see on saanud niivõrd populaarseks, et Oscarite korraldajate käest isegi nõuti Goslingu esinemist. Muidugi andis 43-aastane näitleja publikule vägeva sõu!