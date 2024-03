Pühapäeval tuli ilmsiks, et endine peaminister Taavi Rõivas visati Helsingi lennujaamas Jaapani lennult välja.

«Mul tekkis Tallinn-Helsinki lennul vaidlus stjuardessiga, kuna kasutasin lennu ajal töötamiseks sülearvutit. Väidetavalt oli see põhjus, miks järgmisele Jaapani lennule ei lubatud,» väitis Rõivas Elu24-le, lisades, et esitas Finnairile ka ametliku kaebuse koos kahjunõudega. Väited, selle kohta, et ta oli purjus, nimetas Rõivas laimuks.