Tuntud Venemaa telenägu ja propagandist Vladimir Solovjov küsis oma saate ilmateadustajalt, et millisied ilmastikuolud oleksid NATO riikide ründamiseks kõige optimaalsemad.

«Täna on ideaalne ilm NATO riikide tuumarünnakuks,» vastas Jevgeni Tišovets, kes saates ilma teadustas. Ilmateate järgi on Venemaal mõõdukalt pakane ilm ning Tišovetsi sõnul on tuule suund tuumalöögi jaoks ideaalne, ehk tuul puhub idast läände.