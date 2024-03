Täna öösel jagatakse Oscareid! «Barbie» filmist tuntud lauluga astub üles näitleja Ryan Gosling

Erilist ootust on pälvinud näitleja Ryan Goslingu etteaste, kes esitab lugu «I'm Just Ken» hittfilmist «Barbie». Samuti on lavale oodata Billie Eilishit ja tema venda Finneast teise «Barbie» looga «What Was I Made For?». Kuigi Eilishi laul on juba võitnud kaks Grammyt, peetakse Oscari favoriidiks siiski «I'm Just Ken», mille menu on viinud selle Billboard Hot 100 edetabelisse ning selle esitaja on niivõrd populaarne, et Oscarite korraldajate käest on isegi Goslingu esinemist nõutud.