Lennukist välja visatud Taavi Rõivas: jutud sellest, et purjus olin, on laim!

Elu24 toimetusele saadeti laupäeval vihje, kus väideti, et Taavi Rõivas visati Helsingi lennujaamas Jaapani lennult välja. Rõivas tunnistas, et taoline juhtum aset leidis. «Mul tekkis Tallinn-Helsinki lennul vaidlus stjuardessiga, kuna kasutasin lennu ajal töötamiseks sülearvutit,» ütles Rõivas ja lisas, et jutud sellest, et ta purjus oli, on laim.