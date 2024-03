«Sünnipäev jäi üürikeseks.» Seltskond sunniti Tartu restoranist ootamatult lahkuma

Tartus La Dolce Vita restoranis reede õhtul sõbranna sünnipäeva tähistanud Kristel räägib, kuidas ühel hetkel neile lihtsalt teatati, et 20 minuti pärast tuleb lahkuda. «See on lugu sellest, kuidas meid söögikohast välja visati,» ütleb ta ning jagab, mis täpsemalt juhtus. Restorani omanik vabandab klientide ees ja selgitab, et broneeringusüsteemis oli tekkinud viga ja seepärast oli seltskonnale arvestatud vaid 2,5 tundi. «Kompenseerime selle kuidagi,» ütleb omanik Danilo Venturini.