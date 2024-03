VIDEOREPORTAAŽ MOOSTE LAADALT ⟩ «Kui ostmist pole, siis pole mõtet hinda tõsta!» Laadamüüjad langetavad sel aastal hindu

Laupäeval toimus Mooste kultuurimaja õuealal naistepäeva laat, kus ostlejad said kauplejatelt seotada kõike: ehetest hõbenõude, kottide ja toidukraamini. «Siin on ikka sellist kaupa, mida poes ei ole. Ja laadal on see võimalus ka kaubelda. Kasvõi 10 senti odavamalt!» ütleb laadaline Alar.