Maailma kuulsaim ennustaja, 16. sajandi Prantsuse apteeker Michel de Nostredame, ladinapäraselt Nostradamus, teadis inimeste hirme ja kirjutas oma luulevormis ennustused nii, et neid on võimalik tõlgendada mitmeti. Seetõttu on neid juba ligi viissada aastat peetud märki tabavateks.