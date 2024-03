Vilja Toomastit tabas karm terviserike: 3-4 sekundit süda ei löönud üldse

Suurem äratuskell saabus naise jaoks siis, kui ta Prantsusmaal reisil olles öösel tualetti minnes vannitoas kokku kukkus. «Ma ärkasin selle peale, et mul oli hästi valus, ma olin löönud oma õla ära marraskile ja peas oli ikka päris pirakas muhk,» rääkis Vilja, kes Eestis läks neuroloogi vastuvõtule. «Tehti kindlaks, et see ei olnud neuroloogiline probleem, miks ma kokku kukkusin,» sõnas ta, lisades, et järgmisena saadeti ta kardioloogi juurde.