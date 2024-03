VIDEOINTERVJUU ⟩ Miamis elav Merle Liivand hüppas Tallinnas taliujumise MMil jääkülma vette: selleks tulen kas või teiselt poolt maailma kohale

«Ma tulen kas või 32kraadisest veest, et ühekraadises vees ujuda, sest see on nii äge,» õhkas monolestaga ujumise poolest üle maailma tuntuks saanud Eesti ujuja Merle Liivand, kes tuli Eestisse, et anda oma panus uue maailmarekordi tegemisel taliteateujumises.