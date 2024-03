Ees on omapärane nädal, mis algab kuuloomisega Kalade tähemärgis ning lõppeb Päikese ja Neptuuni ühendusega Kalades . Elu võib tunduda sel nädalal omajagu illusoorne või unenäoline ning piirid tajutava ning tajumatu maailma vahel muutuvad ähmasemaks. Side alateadvusega tugevneb.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.