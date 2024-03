ETTEVAATUST! ⟩ Kalamajas liigub ringi osav kelm, kes on sattunud ka tuntud inimeste ukse taha

«Kui juba hoiatamiseks läks, siis toidukullerfirma logodega kott ei tähenda alati, et tegemist on kulleriga tööpostil. Lihtsalt võtke see paarkümmend sekundit, et näha, kas isik toob kohale toitu või otsib lukustamata ust selgitusega «ma mõtlesin, et siitkaudu saab välja»,» ütleb Anu.

Oskused nagu heal näitlejal

Hanna Martinson on TikTokki postitanud video, kus jagab avameelselt seda, kuidas nad varga oma koju lasid. «See on lugu sellest, mismoodi me sattusime röövi ohvriks, täna, oma kodus, keset päeva,» ütleb Hanna oma TikToki kontol. Muusik räägib, et ta sõi parasjagu koos elukaaslasega lõunat, kui keegi närviliselt uksekella helistama hakkas. «Me saime kohe aru, et tal on kiire. Ukse taga oli üks väga ähmis noormees,» ütleb Martinson lisades, et mees tutvustas ennast nende naabrina ja ütles, et tal on väga kiire ja teema on väga keeruline, aga puksiir peab tema auto ära viima ja ta palub selleks abi. «Tal oleks vaja raha 18 eurot,» ütles ukse taha ilmunud noormees.