ROOSID VÕI TULBID? ⟩ Karl Madis ja Ollie panid proovile oma naistealased teadmised

«Õhtu!» saatejuhid Jüri Butšakov ja Robert Rool kutsusid naistepäeva puhul stuudiosse Karl Madise ja Ollie, et mängida põnevat arvamismängu. Enam kui 2000 naist vastasid Instagramis küsimustele ning aitasid välja selgitada, millised on naiste lemmiklilled, -jalanõud, -meigiasjad jm. Saates püüdsid Karl Madis ja Ollie ära arvata, millised on naiste lemmikud.