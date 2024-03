FOTO ⟩ R-Kioski naistepäeva reklaam pahandab kodanikke: see on maitsetu ja labane!

R-Kioski naistepäeva reklaam on tekitanud furoori. «Nagu naine on ainult «auk»... Issand!!!» kommenteerib näiteks üks. R-Kiosk selgitab Facebookis, et reklaami eesmärk on juhtida tähelepanu ühiskonnas ühele olulisele probleemile ja provokatiivse pildi kasutamine aitab seda teha.